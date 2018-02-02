Куликов восстановился после сотрясения мозга и сыграет с "Колорадо"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов восстановился после повреждения и примет участие в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо". Встреча состоится в ночь на 4 февраля.

Напомним, что россиянин получил травму в игре с "Сан-Хосе" (5:4 ОТ). Куликову наложили швы после встречи, в которой он провел на льду в общей сложности 3 минуты 4 секунды. В этом сезоне Куликов набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности "+5" в 47 матчах.

– Прошел необходимые тесты, сейчас чувствую себя хорошо, – цитирует сайт "Джетс" Куликова. – Несколько тренировок и я чувствую, что вернул форму. Готов играть. В прошлом году у меня уже было сотрясение, в этот раз просто болела голова.