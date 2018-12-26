Кучеров зажигает. Форвард снялся в рекламе, которая покорила болельщиков в США

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров снялся в рекламе страховой компании Geico. Ролик, опубликованный в Интернете, вызвал восторг у болельщиков и зрителей.

– Лучшая реклама всех времен! – подписал видео агент российского игрока Дэн Мильштейн, опубликовав его в своем Твиттере.

В ролике Кучеров в игровом свитере ходит по магазину с лампами и люстрами, зажигая все осветительные приборы подряд, что является отсылкой к названию его команды и тому, как Кучеров своими голами зажигает лампы за воротами соперников.