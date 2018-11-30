Кучеров установил новый личный рекорд по очкам, набранным за месяц

Форвард "Тампы" Никита Кучеров побил собственный рекорд по количеству набранных за месяц очков. В частности, сегодня он отметился голом и результативной передачей в матче с "Баффало" (5:4). Благодаря этому, Никита вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, обогнав Конора Макдэвида.

Всего же, в 15 матчах, проведенных в ноябре, Кучеров набрал 23 (5+18) очка. На данный момент это лучший результат в карьере 25-летнего нападающего. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2017 года, когда он за месяц набрал 22 (10+12) результативных балла.

Никита Кучеров играет в НХЛ с сезона-2013/14. За это время он провел 453 встречи, в которых забросил 186 шайб и отдал 242 передачи.