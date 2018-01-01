Кучеров - третья звезда 2017 года в НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров назван третьей звездой НХЛ по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт лиги. За календарный год россиянин отметился 52 шайбами, что является лучшим показателем в НХЛ.

Первой звездой года признан целый клуб - "Вегас". Команда дебютировала в лиге в этом сезоне и на данный момент лидирует в Западной конференции. Цвета команды в начале сезона защищал россиянин Вадим Шипачев, но он не смог закрепиться в первом составе, отыграл в НХЛ всего три матча, забил 1 гол и вернулся в СКА.

Второй звездой года назван капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби, в третий раз выигравший Кубок Стэнли, а также завоевавший приз лучшему игроку плей-офф НХЛ.