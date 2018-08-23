Кучеров и Василевский показали Панарину, как круто играть за "Тампу"

Хоккеисты "Тампы" вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров встретились с форвардом "Коламбуса" Артемием Панариным.

- Василевский и я показали Панарину, как круто играть за "Тампу", - написал Кучеров в Инстаграме.

Ранее стало известно, что Панарин не будет вести переговоры о продлении контракта с "Коламбусом"после начала тренировочного лагеря (13 сентября).

Панарин стал лучшим бомбардиром "Блю Джекетс" прошлого сезона, набрав 82 (25+57) очка в 81 игре.

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