Кучеров - единственный россиянин на Матче всех звезд НХЛ, Овечкина заменил Кросби

НХЛ опубликовала полный состав команд, которые примут участие в Матче всех звезд в Сан-Хосе. Единственным россиянином во время звездного уик-энда будет форвард "Тампы" Никита Кучеров, который выступит за Атлантический дивизион.

Ранее от поездки на Матч отказался нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Он объяснил свое решение тем, что хочет отдохнуть и залечить травмы. Его место в команде Столичного дивизиона занял форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби.

Атлантический дивизион:

вратари - Кэри Прайс ("Монреаль") и Джимми Ховард ("Детройт"); защитники - Кит Яндл ("Флорида") и Тома Шабо ("Оттава"); нападающие - Никита Кучеров ("Тампа"), Джек Айкел ("Баффало"), Давид Пастрняк ("Бостон"), Остон Мэттьюс ("Торонто", капитан), Стивен Стэмкос ("Тампа") и Джон Таварес ("Торонто").

Столичный дивизион:

вратари - Брэйден Холтби ("Вашингтон") и Хенрик Лундквист ("Рейнджерс"); защитники - Сет Джонс ("Коламбус") и Джон Карлсон ("Вашингтон"); нападающие - Сидни Кросби ("Питтсбург"), Клод Жиру ("Филадельфия"), Тэйлор Холл ("Нью-Джерси"), Мэтью Барзал ("Айлендерс"), Кэм Аткинсон ("Коламбус") и Себастьян Ахо ("Каролина").

Центральный дивизион:

вратари - Деван Дубник ("Миннесота") и Пекка Ринне ("Нэшвилл"); защитники - Миро Хейсканен ("Даллас") и Роман Йоси ("Нэшвилл"); нападающие - Патрик Кейн ("Чикаго"), Натан Маккиннон ("Колорадо", капитан), Райан О'Райлли ("Сент-Луис"), Микко Рантанен ("Колорадо"), Марк Шайфли ("Виннипег") и Блейк Уилер ("Виннипег").

Тихоокеанский дивизион:

вратари - Марк-Андре Флери ("Вегас") и Джон Гибсон ("Анахайм"); защитники - Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес") и Эрик Карлссон ("Сан-Хосе"); нападающие - Джонни Гудро ("Калгари"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон", капитан), Клэйтон Келлер ("Аризона"), Джо Павелски ("Сан-Хосе") и Элиас Петтерссон ("Ванкувер").