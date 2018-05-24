Круг на скорость от тренера! Как Тротц настроил "Вашингтон"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц решил необычным образом поднять настроение своей команде перед гостевым седьмым матчем финала Восточной конференции НХЛ с "Тампой-Бэй". Специалист после общения около бортика с членами команды, в том числе с капитаном Александром Овечкиным, пробежал круг на скорость. После этого на лед выскочила вся команда.

Седьмой, решающий матч - сегодня в Тампе (начало - в 3.00 по московскому времени). В финале Кубка Стэнли победитель сыграет с "Вегасом", старт серии - в ночь на 29 мая по Москве. Все об НХЛ - здесь.