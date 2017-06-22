Вратарь "Оттавы" Крэйг Андерсон стал обладателем "Билл Мастертон Трофи" – приза за верность хоккею. Вручение личных наград НХЛ по итогам регулярного чемпионата-2016/17 прошло в Лас-Вегасе. Также на этот приз претендовали нападающий "Каролины" Дерек Райан и форвард "Анахайма" Эндрю Кольяно.

По ходу сезона у жены Андерсона Николь обнаружили рак, из-за чего он несколько раз покидал расположение команды. Напомним, что "Сенаторз" добрались до финала Восточной конференции. Отметим, что у Николь наступила ремиссия.​

36-летний Андерсон был выбран в третьем раунде драфта НХЛ-1999 под общим 77-м номером "Калгари". В 2001 году выбран в третьем раунде под общим 73-м номером "Чикаго". За Оттаву он выступает с 2011 года.