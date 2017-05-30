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Конор Шири: "Питтсбург" украл у "Нэшвилла" первый матч"

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Понедельник. Питтсбург. "Питтсбург" - "Нэшвилл" - 5:3. Евгений МАЛКИН (справа) только что открыл счет.12 бросков – 5 голов. Самая удивительная победа "Питтсбурга" в плей-офф

Нападающий "Питтсбурга" Конор Шири с иронией отнесся к игре своей команды в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (5:3). По словам форварда, успех во встрече, в которой "Пингвинз" не показали свой лучший хоккей, является хорошим знаком.

- Если мы можем выдать свою худшую игру и все равно выбраться из нее с победой, это неплохой знак, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Шири. - Мы украли этот матч.

Напомним, что "Питтсбург" установил антирекорд Кубка Стэнли по количеству бросков по воротам. "Пингвинз" стали первой командой в истории плей-офф, которой не удалось потревожить голкипера соперника за один период.

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2017. Финал. "Питтсбург" vs "Нэшвилл"
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