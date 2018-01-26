Коннор Макдэвид: "Я поступил неправильно. Арбитры просто делают свою работу"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид объяснил свое поведение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (4:3 Б). Напомним, канадец получил дисциплинарный штраф за то, что попросил судей посмотреть его буллит после отмененного гола в овертайме.

– Конечно, этого делать не стоило. Я был разочарован и сильно расстроен, – цитирует Макдэвида TSN. – Я поступил неправильно. Арбитры просто делают свою работу, а игроки не всегда соглашаются с их решениями.

На самом деле все хотят одного: черное или белое? Была помеха вратарю или нет? Я видел этот момент на табло. Было ясно, что я просто пытался забросить шайбу в ворота. Я не пытался помешать вратарю, но коснулся его клюшки.

Конечно, что если я вратарь, то я попытаюсь продать такой момент арбитру. Обычно я всегда защищаю решения судей и так себя не веду.