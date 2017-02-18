06:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Колорадо" в овертайме обыграл "Каролину"

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"Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Каролину" в овертайме - 2:1. Победную шайбу в составе "Эвеланш" забросил Микко Рантанен. Россияне Михаил Григоренко, Никита Задоров и Федор Тютин результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Колорадо" - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бэрри - 4 (Игинла, Митчелл), 13:48 - 0:1. Скиннер - 19 (Стемпняк, Песке), 19:11 - 1:1. Рантанен - 12 (Дюшен), 64:23 - 1:2.

Вратари: Уорд - Пикар.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (9+12+8+0) - 37 (14+12+8+3).

Наши: - - Задоров (20:09/3/-1), Тютин (17:05/2/0), Григоренко (14:57/0/-1). 

Роли. PNC Arena.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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