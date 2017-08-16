"Колорадо" пополнился оборонительным форвардом из NCAA

"Колорадо" подписал контракт с нападающим Домиником Тонинато, сообщает официальный сайт НХЛ. С 23-летним хоккеистом заключено соглашение новичка на два года.

Напомним, что последние четыре года хоккеист выступал в лиге NCAA за Университет Миннесота Дулут. В прошлом сезоне он провел 35 матчей в чемпионате и набрал 15 (7+8) очков. Игрок был задрафтован "Торонто" на драфте-2012 под общим 126-м номером.

– Это большой центрфорвард, способный играть и в атаке, и в обороне, – говорится в сообщении "Колорадо". – Он перспективный хоккеист, будущее нашей команды.