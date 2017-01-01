"Колорадо" без Варламова пропустил 6 шайб в игре с "Рейнджерс"

"Рейнджерс" нанес поражение "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2. Первой звездой встречи признан форвард ньюйоркцев Крис Крайдер, оформивший хет-трик. В составе "Эвеланш" результативной передачей отметился россиянин Михаил Григоренко. Его партнер по команде голкипер Семен Варламов продолжает восстанавливаться после травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Рейнджерс" – 2:6 (2:2, 0:2, 0,2)

Голы: Маклеод - 1 (Бэрри, ГРИГОРЕНКО), 1:59 - 1:0. Крайдер - 13 (Степан, Цуккарелло-Осен), 6:09 - 1:1. Крайдер - 14 (бол., Цуккарелло-Осен, Макдона), 16:39 - 1:2. Комо - 6 (Бошемен, Р. Бурк), 18:34 - 2:2. Миллер - 11, 29:30 - 2:3. Крайдер - 15 (бол., Степан, Пирри), 34:20 - 2:4. Миллер - 12 (Линдберг, Фаст), 49:34 - 2:5. Веси - 11 (Грабнер, Хэйс), 53:05 - 2:6.

Вратари: Пикар - Лундквист.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 27 (10+6+11) - 37 (12+14+11).

Наши: Григоренко (10:53/1/+1), Задоров (20:06/1/+1), Тютин (19:36/0/-1)

Денвер. Pepsi Center.

"Даллас" – "Флорида" – 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Голы: Трочек - 11 (Ягр, Гриффит), 3:06 - 0:1. Йокинен - 3 (бол., Трочек, Смит), 15:32 - 0:2. Ягр - 7 (бол., Маршессо, Яндл), 16:40 - 0:3. Ивз - 13 (бол., Джей. Бенн, Сегин), 36:32 - 1:3.

Вратари: Ниеми (Лехтонен, 16:40, 57:01) - Раймер.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 36 (6+10+20) - 38 (22+9+7).

Даллас. American Airlines Center.