"Коламбус" взял верх над "Детройтом", Бобровский – первая звезда

"Коламбус" нанес поражение "Детройту" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Ворота "Блю Джэкетс" защищал российский голкипер Сергей Бобровский, признанный первой звездой встречи. На его счету 32 отраженных броска из 33-х.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Коламбус" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Аткинсон – 9 (мен.), 3:08 – 0:1. Ларкин – 9 (бол., Ванек, Нильсен), 24:46 – 1:1. Дубински – 3 (Аткинсон, Савар), 28:34 – 1:2. Седлак – 1 (Ганье, Нутиваара), 33:30 – 1:3. Ганье – 11 (п.в., Седлак, Джонс), 59:46 – 1:4.

Вратари: Мразек (Ховард, 33:30, 57:09 – 59:46) – БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 5 – 11.

Броски: 33 (11+11+11) – 25 (8+10+7).

Наши: Марченко (11:44/0/0) – -

Детройт. Joe Louis Arena.