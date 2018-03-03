"Коламбус" проиграл "Анахайму", несмотря на 31 сэйв Бобровского

"Коламбус" на выезде проиграл "Анахайму" (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для гостей это поражение стало вторым подряд, хозяева прервали серию из двух проигранных встреч.

Российский голкипер проигравших Сергей Бобровский отразил 31 из 35 бросков по своим воротам. У победителей по 2 (1+1) очка набрали Рикард Ракелль и Кэм Фаулер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм Дакс" - "Коламбус Блю Джэкетс" - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Милано - 10 (Бьоркстранд, Веренски), 13:28 - 0:1. Ракелль - 26 (Перри, Фаулер), 14:06 - 1:1. Кольяно - 7 (мен.), 31:17 - 2:1. Мэнсон - 5 (Бошемен), 32:44 - 3:1. Фаулер - 8 (Хенрик, Ракелль), 56:05 - 4:1. Веренски - 12 (Бьоркстранд), 57:43 - 4:2.

Вратари: Гибсон - БОБРОВСКИЙ (58:01).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 35 (12+14+9) - 36 (12+10+14).

Наши: - - Панарин (21:19/3/-2).

3 марта. Анахайм. Honda Center.