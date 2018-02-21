"Коламбус" обыграл "Нью-Джерси", благодаря голу с передачи Панарина

"Нью-Джерси" на своем льду проиграл "Коламбусу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Победная шайба была заброшена с передачи российского нападающего Артемия Панарина. "Блю Джэкетс" удалось прервать серию из трех поражений.

Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Коламбус" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Дженнер - 6 (Веренски), 5:19 - 0:1. Холл - 25 (Хишир), 21:34 - 1:1. Харрингтон - 2 (ПАНАРИН, Дюбуа), 33:10 - 1:2.

Вратари: Кинкейд (58:06 - 59:34) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 31 (11+11+9) - 19 (13+2+4).

Наши: - - Панарин (17:48/2/0).

21 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.