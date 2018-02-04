Кен Хичкок: "Радулов был в хорошем смысле безрассудным в матче с "Миннесотой"

Главный тренер "Далласа" Кен Хичкок после победы над "Миннесотой" (6:1) заявил, что доволен выступлением звена Александра Радулова. В этой встрече россиянин набрал 2 (1+1) очка, а его партнеры – Тайлер Сегин (1+2) и Джейми Бенн (1+1).

– Это звено хорошо смотрелось, Радулов показал исключительную игру, – цитирует Fox Sports Хичкока. – Он постоянно боролся за шайбу, искал ее, прекрасно с ней играл. Он был безрассудным сегодня, в хорошем смысле.