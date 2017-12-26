Кэм Аткинсон пропустит до полутора месяцев из-за перелома ноги

Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон сломал ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (2:1), сообщает The Athletic. 28-летний игрок пропустит от четырех до шести недель.
Во время встречи 23 декабря Аткинсону в ногу попала шайба после броска одноклубника Сета Джонса. Форварду предстоит перенести операцию во вторник или среду.
В текущем сезоне американец провел 32 встречи в НХЛ и набрал 13 (6+7) очков.
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fifa_guru
без Дубински и Аткинсона Бобр остался один в защите не только на бумаге )
15:45
bezik
Весёлый©, а Андерсон - молодой Джастин Браун. Коламбус в чемпионы! Кого-то еще подстрелили, не запомнил точно (вроде Нэшвилл), помню, что по льду на руках ползком к скамейке добирался
13:19
Michelangelo.ru
Жаль, Абрамов невовремя уехал на чемпионат мира
11:47
Весёлый©
bezik ___ Веренски - Брайан Лич нашего времени, раз уж Проворов - новый Даути. Кстати, последние дни много травм из-за блокированных бросков, еще Зайцев отдыхает и МакДи тут вроде на днях подстрелили тоже в ногу.
11:38
bezik
У Веренски и Джонса даже больше голов, чем у Аткинсона. Может Веннберг воспрянет духом
11:23
Весёлый©
И кто теперь будет забивать в Коламбусе?
11:17