Кэм Аткинсон пропустит до полутора месяцев из-за перелома ноги

Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон сломал ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (2:1), сообщает The Athletic. 28-летний игрок пропустит от четырех до шести недель.

Во время встречи 23 декабря Аткинсону в ногу попала шайба после броска одноклубника Сета Джонса. Форварду предстоит перенести операцию во вторник или среду.



В текущем сезоне американец провел 32 встречи в НХЛ и набрал 13 (6+7) очков.