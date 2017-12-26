09:27 | Хоккей — НХЛ

Кэм Аткинсон пропустит до полутора месяцев из-за перелома ноги

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Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон сломал ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (2:1), сообщает The Athletic. 28-летний игрок пропустит от четырех до шести недель.

Во время встречи 23 декабря Аткинсону в ногу попала шайба после броска одноклубника Сета Джонса. Форварду предстоит перенести операцию во вторник или среду.

В текущем сезоне американец провел 32 встречи в НХЛ и набрал 13 (6+7) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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fifa_guru

без Дубински и Аткинсона Бобр остался один в защите не только на бумаге )

15:45

bezik

Весёлый©, а Андерсон - молодой Джастин Браун. Коламбус в чемпионы! Кого-то еще подстрелили, не запомнил точно (вроде Нэшвилл), помню, что по льду на руках ползком к скамейке добирался

13:19

Michelangelo.ru

Жаль, Абрамов невовремя уехал на чемпионат мира

11:47

Весёлый©

bezik ___ Веренски - Брайан Лич нашего времени, раз уж Проворов - новый Даути. Кстати, последние дни много травм из-за блокированных бросков, еще Зайцев отдыхает и МакДи тут вроде на днях подстрелили тоже в ногу.

11:38

bezik

У Веренски и Джонса даже больше голов, чем у Аткинсона. Может Веннберг воспрянет духом

11:23

Весёлый©

И кто теперь будет забивать в Коламбусе?

11:17