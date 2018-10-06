"Каролина" обыграла "Коламбус", Свечников сделал голевую передачу

"Каролина" на выезде одержала победу над "Коламбусом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Российский нападающий гостей Андрей Свечников отметился голевой передачей, набрав первое очко в лиге.

Россиянин Сергей Бобровский, защищавший ворота "Блю Джэкетс", сделал 32 сэйва.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Каролина" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Мартинук - 1 (Свечников), 1:43 - 0:1. Дубински - 1 (Савар), 12:58 - 1:1. Ахо - 1 (Терявяйнен, Ферланд), 26:33 - 1:2. Ферланд - 1 (Ахо), 45:30 - 1:3.

Вратари: Бобровский (58:30 - 59:01, 59:16) - Макэлхинни.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 32 (13+10+9) - 35 (15+8+12).

Наши: Панарин (22.37/0/-1) - Зыков (11.44/0/0), Свечников (10.43/0/+1).

6 октября. Коламбус. Nationwide Arena.