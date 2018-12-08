"Каролина" обыграла "Анахайм", Свечников набрал одно очко

"Анахайм" уступил "Каролине" (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Карл Бишоп, Бретт Песке, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо. Одно очко за результативную передачу набрал российский нападающий Андрей Свечников. У хозяев гол в активе Якоба Сильверберга.

"Каролина" набрала 30 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. У "Анахайма" 35 очков и шестое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Каролина" - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Сильверберг - 7 (мен., Дотчин), 11:47 - 1:0. Бишоп - 1, 21:53 - 1:1. Песке - 3 (Терявяйнен), 41:56 - 1:2. Уильямс - 5 (Бишоп, Свечников), 42:57 - 1:3. Ахо - 8 (п.в., Терявяйнен), 58:46 - 1:4.

Вратари: Гибсон (57:48 - 58:46) - Мразек.

Штраф: 27 - 19.

Броски: 19 (6+9+4) - 36 (13+8+15).

Наши: - - Свечников (15.29/4/+1).

8 декабря. Анахайм. Honda Center.

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