08:58 | Хоккей — НХЛ

"Калгари" потерпел третье поражение подряд, уступив "Лос-Анджелесу"


В матче регулярного чемпионата НХЛ "Калгари" в оветайме уступил "Лос-Анджелесу" – 1:2.

Автором победной шайбы стал нападающий "Кингз" Тэннер Пирсон. Его одноклубник Дрю Даути набрал в этой встрече два (0+2) очка.

Отметим, что данное поражение стало для "Флэймз" третьим подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" – "Лос-Анджелес" – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Монахэн – 22 (Годро, Ферланд), 14:03 – 1:0. Маззин – 5 (бол., Копитар, Даути), 44:09 – 1:1. Пирсон – 10 (Даути, Браун), 64:33 – 1:2.

Вратари: Смит – Кюмпер.

Штраф: 22 – 12.

Броски: 31 (8+16+7+0) – 27 (6+8+9+4).

25 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Турнирная таблица – здесь

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