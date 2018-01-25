"Калгари" потерпел третье поражение подряд, уступив "Лос-Анджелесу"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Калгари" в оветайме уступил "Лос-Анджелесу" – 1:2.
Автором победной шайбы стал нападающий "Кингз" Тэннер Пирсон. Его одноклубник Дрю Даути набрал в этой встрече два (0+2) очка.
Отметим, что данное поражение стало для "Флэймз" третьим подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" – "Лос-Анджелес" – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Монахэн – 22 (Годро, Ферланд), 14:03 – 1:0. Маззин – 5 (бол., Копитар, Даути), 44:09 – 1:1. Пирсон – 10 (Даути, Браун), 64:33 – 1:2.
Вратари: Смит – Кюмпер.
Штраф: 22 – 12.
Броски: 31 (8+16+7+0) – 27 (6+8+9+4).
25 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.
TANNER PEARSON WIRES ONE HOME, OT WINNER FOR THE KINGS! 2-1 WIN! pic.twitter.com/mdPNuTnk9Z– NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 25 января 2018 г.
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