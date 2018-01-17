Иван Проворов: "Хочется прибавлять с каждым сезоном и выйти на результат в 60 очков"

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов​ отметил, что хочет набирать по 60 очков за сезон. Он также добавил, что игра "Флайерз" стала намного лучше.

– Я думаю, ничто не сравнится с тем чувством, когда забиваешь. Пожалуй, только чувство победы в важных матчах, – приводит Nhl.com/Ru слова Проворова. – Хочется прибавлять с каждым сезоном и выйти на результат в 60 очков за чемпионат и больше.



В сочетании с Шейном Гостисбеером немножко изменилась динамика. Стал больше выходить на вбрасываниях в зоне атаки, даже когда не наша очередь. На самом деле, команда стала намного лучше играть. Результативность защитников от этого зависит напрямую.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 44 игры, в которых набрал 22 (8+14) очка.