Источник: "Вегас" подписал годичный контракт с Носеком

Нападающий Томаш Носек подписал контракт с "Вегасом", сообщает в своем Твиттере журналист Рено Лавуа.

Сообщается, что односторонний контракт рассчитан на один год, а зарплата игрока составит 963 000 долларов. В прошлом сезоне 25-летний хоккеист провел 67 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (7+8) очков. В плей-офф он в 17 матчах набрал 6 (4+2) очков.