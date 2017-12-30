ИИХФ может создать новый турнир для игроков НХЛ, на Олимпиаде будут играть молодежные сборные

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что обсуждает идею создания нового турнира с участием игроков НХЛ. По словам руководителя, проект, предусматривающий участие хоккеистов из североамериканской лиги, может проходить в феврале, но не заменит Олимпийские игры.
– Некоторые из членов ИИХФ спрашивают меня, почему бы нам не сделать на Олимпиаде турнир, аналогичный выступлению футболистов на Играх, в котором участвуют команды до 23 или до 20 лет, – сказал Фазель в интервью TSN. – При этом мы ведем переговоры с Ассоциацией игроков НХЛ по поводу турнира, в котором будут выступать только лучшие.
Это будет не в сентябре, как Кубок мира. Возможно, в феврале, но не на Олимпиаде. Может быть, между Играми. Возможно, команд будет меньше двенадцати. Например, восемь или шесть. В таком случае на Олимпиаде можно создать турнир для сборных до 23 и 20 лет среди лучших в этом возрасте. Вы же видите, как популярен в Северной Америке молодежный чемпионат мира. И я понимаю, насколько важно выступление игроков из НХЛ на Олимпиаде, а потому постоянно ищу баланс.
Напомним, что игроки из НХЛ не смогут принять участие в Олимпиаде-2018 впервые после Игр-1994. Руководство лиги не достигло соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) по данному вопросу.
Долго наблюдал за идиотами на эт
Понабежал, облил, пнул)) Хотя топовый турнир U23 с участием этих самых топов я бы с удовольствием глянул и плевать где.
22:07 30 декабря
Sправедливый
О, сейчас набегут "эксперты" и обольют с ног до головы теперь ещё и Фазеля. ))) Хотя, суть происходящего уже даже совсем не лояльный "С.Э." прописал. В последнем предложении. Вообще, правильно Рене, надо наказать жадный МОК, а то подняли уровень ОИ за счёт лучших хоккеистов, а делится не хотят...
21:48 30 декабря