Игорь Ларионов: "После победы над "Питтсбургом" и "Тампой" вряд ли "Вашингтон" можно остановить"

Знаменитый нападающий, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в интервью "СЭ" рассказал о плей-офф НХЛ, шансах финалистов на завоевание трофея и выступлении сборной России на чемпионате мира. По его словам, "Вашингтон" победит "Вегас" в шести матчах.

– У "Вашингтона" это последний шанс на Кубок?

– Путь к трофею очень сложен. Но когда 31-я команда-дебютант доходит до финала – это вызывает уважение. Тем не менее, любой команде нужно пройти становление. Всегда хочется выиграть, когда ты молодой. Ови уже 32 года, Бэкстрем тоже давно в лиге. Брукс Орпик – единственный в "Кэпс", кто брал Кубок Стэнли. Все понимают, что такой шанс нечасто выпадает. Нельзя планировать, что "Вашингтон" снова будет в финале, как СКА или ЦСКА в КХЛ.

– У этой команды есть резервы на будущее?

– Она уже была близка к чемпионству. Как "Детройт", который проиграл 0-4 "Нью-Джерси" в финале. Если победил раз, хочется пройти дальше. Когда проигрываешь серию, на тебя обрушивается печаль и опустошение, ведь ты проделал столько работы и закончил играть только в середине июня. "Кэпиталс" сейчас на хорошем ходу и получили колоссальную возможность достичь цели, к которой шли долгие годы.

– Как завершится финальная серия?

– Надеюсь, "Вегас" потреплет нервы "Вашингтону". Но я уверен, что "Кэпиталс" победят. Думаю, в шести матчах.

– Почему?

– В "Кэпиталс" знают, каково выигрывать Президентский трофей. Важно было преодолеть психологический барьер и пройти второй и третий раунды. Когда вратарь начинает выручать, игроки получают подпитку. После победы над "Питтсбургом" и "Тампой" вряд ли "Столичных" можно остановить. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Ларионова - в ближайшее время в "СЭ"