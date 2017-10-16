Худобин остался в запасе "Бостона" на игру с "Вегасом"

Голкипер "Бостона" Антон Худобин остался в запасе на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Вегаса". Защищать ворота команды с первых минут будет Туукка Раск.

Напомним, что в этом сезоне российский голкипер провел один полный матч, в котором одержал победу и пропустил две шайбы. Всего в НХЛ на его счету 118 игр и 52 победы при проценте отраженных бросков 91,6.