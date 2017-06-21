"Чикаго" подтвердил, что нападающий команды Мариан Хосса пропустит следующий сезон из-за аллергии на экипировку. Такое решение принято сами 38-летним игроком после совещания с тренерским и медицинским штабом клуба.

В прошлом сезоне Хосса в 73 матчах набрал 45 (26+19) очков. Его контракт с "Чикаго" рассчитан до сезона-2020/21.

– В последние годы я под наблюдением медицинского персонала клуба лечился от прогрессирующего заболевания кожи и осложнений, которые им вызваны, – говорится в заявлении игрока. – Из-за побочных эффектов от лекарств я не смогу играть в следующем сезоне. Конечно, разочарован, но ситуация серьезная. Эта болезнь сильно влияет на мою жизнь.