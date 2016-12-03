22:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Хет-трик" Проворова в игре с "Чикаго":
два гола и одно спасение

0
0
0

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов спас свою команду во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго". В одном из моментов 19-летний игрок помешал судьям определить, пересекла ли шайба линию ворот. Один из болельщиков "Флайерз" назвал это "хет-триком Проворова", который в начале периода оформил первый дубль в североамериканской лиге.

Трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго"

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ