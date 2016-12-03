Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов спас свою команду во втором периоде домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго". В одном из моментов 19-летний игрок помешал судьям определить, пересекла ли шайба линию ворот. Один из болельщиков "Флайерз" назвал это "хет-триком Проворова", который в начале периода оформил первый дубль в североамериканской лиге.

Трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго"