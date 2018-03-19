Хет-трик Карлссона принес "Вегасу" победу над "Калгари"

"Вегас" обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. Хет-трик в этой встрече сдела шведский нападающий Вильям Карлссон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Калгари" - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Голы: Миллер - 10 (бол., Перрон, Шмидт), 25:33 - 1:0. Карлссон - 37 (Нил), 26:26 - 2:0. Карлссон - 38 (Маршессо), 33:01 - 3:0. Карлссон - 39 (Шмидт), 34:49 - 4:0.

Вратари: Флери - Смит.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 31 (6+12+13) - 42 (20+13+9).

18 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.