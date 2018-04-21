Хэммонд, Кутюрье и Хеллебайк - звезды дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в Кубке Стэнли. Первой звездой был признан вратарь "Колорадо" Эндрю Хэммонд, отразивший 44 броска из 45 в пятом матче 1/8 финала плей-офф против "Нэшвилла", сократив отставание в серии (2-3).

Второй звездой дня стал форвард "Филадельфии" Шон Кутюрье, на счету которого победная шайба в пятой игре против "Питтсбурга" (счет в серии - 2-3). Тройку лучших замкнул голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк, чей шатаут (30 отраженных бросков из 30) помог "Джетс" выиграть серию против "Миннесоты" (4-1).