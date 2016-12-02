Гол Жиру в овертайме принес "Филадельфии" победу над "Оттавой"

"Филадельфия" нанесла поражение "Оттаве" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счетом 3:2. Победу "Флайерз" принес гол Клода Жиру, который оформил дубль. Российские игроки гостей Роман Любимов и Иван Проворов очков не набрали.

В параллельной встрече "Флорида" взяла верх над "Детройтом" в овертайме – 2:1. Автором победного гола "Пантерз" стал форвард Александр Барков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Филадельфия" - 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хоффман - 8 (бол., Стоун, Террис), 8:23 - 1:0. Дзингел - 6 (Фанеф, Террис), 21:57 - 2:0. Жиру - 6 (Ворачек), 36:50 - 2:1. Дель Зотто - 3 (Штрайт, Рид), 37:50 - 2:2. Жиру - 7 (Ворачек, Гостисбеер), 60:40 - 2:3.

Вратари: Кондон - Мэйсон.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 21 (8+4+9+0) - 32 (11+14+6+1).

Наши: – – Любимов (6:55/0/0), Проворов (20:25/3/+1)

Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

"Детройт" – "Флорида" – 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Зеттерберг – 4, 1:23 – 1:0. Димерс – 3 (Яндл, Смит), 18:15 – 1:1. Барков – 3 (Маршессо), 62:04 – 1:2.

Вратари: Мразек – Луонго.

Штраф: 12 – 8.

Броски: 21 (7+6+6+2) – 30 (11+12+6+1).

Детройт. Joe Louis Arena.