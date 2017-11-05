Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Торонто"

"Сент-Луис" обыграл "Торонто" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Мэйпл Ливз" проиграли во второй раз кряду.

В составе победителей голом отметился нападающий Владимир Тарасенко. Для россиянина эта шайба стала 7-й в этом сезоне. По три передачи в этой встрече сделали Джейден Шворц и Брэйден Шенн. У "Торонто" дубль оформил Тайлер Бозак.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев за 22 минуты на льду заработал показатель полезности "-2" и нанес всего один удар.

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Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Торонто" – 6:4 (0:1, 3:0, 3:3)