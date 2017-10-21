Гол Овечкина в овертайме принес "Вашингтону" победу над "Детройтом"

"Вашингтон" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 (ОТ). В составе "Кэпиталз" российский нападающий Александр Овечкин отличился заброшенной в овертайме шайбой. За 19 минут 45 секунд форвард "Вашингтона" семь раз бросил в створ ворот и провел один силовой прием.

Нападающий Евгений Кузнецов провел на льду 19 минут 24 секунды, отдал голевую передачу и пять раз бросил в створ. Защитник Дмитрий Орлов за 27 минут 37 секунд имеет на своем счету результативный пас, бросок в створ и два силовых приема.

Отметим, Овечкин заросил 10-ю шайбу в сезоне. Кроме того, этот гол стал для него 20-м победным в овертаймах в карьере.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Вашингтон" - 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)



Голы: Хелм, Татар (2) - Бураковски, Бигл, О`Ши, Овечкин

Наши: - - Кузнецов (19:24/5/-1), Овечкин (19:45/7/-1), Орлов (27:37/1/1)