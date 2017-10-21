Гол Овечкина в овертайме принес "Вашингтону" победу над "Детройтом"

"Вашингтон" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 (ОТ). В составе "Кэпиталз" российский нападающий Александр Овечкин отличился заброшенной в овертайме шайбой. За 19 минут 45 секунд форвард "Вашингтона" семь раз бросил в створ ворот и провел один силовой прием.
Нападающий Евгений Кузнецов провел на льду 19 минут 24 секунды, отдал голевую передачу и пять раз бросил в створ. Защитник Дмитрий Орлов за 27 минут 37 секунд имеет на своем счету результативный пас, бросок в створ и два силовых приема.
Отметим, Овечкин заросил 10-ю шайбу в сезоне. Кроме того, этот гол стал для него 20-м победным в овертаймах в карьере.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Вашингтон" - 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
Голы: Хелм, Татар (2) - Бураковски, Бигл, О`Ши, Овечкин
Наши: - - Кузнецов (19:24/5/-1), Овечкин (19:45/7/-1), Орлов (27:37/1/1)
Alex Ovechkin's OTGWG. It's his 20th career OTGWG and his 10th goal of the season. pic.twitter.com/rITFIn5IG0– Ian Oland (@ianoland) 21 октября 2017 г.
Монте-Кристо (Мститель) .
van der sar ................... Несомненно, Овечкин ошибся, когда Детройт забил свой первый гол. Но там больше ошибка Холтби. Бросок то был несложный. Скорее бросок отчаяния. Но после этого у Овечкина появился стимул в игре, до этого он дурака валял. Как и весь Вашингтон. Они начали играть только после пропущенной шайбы. Но Мразек все тащил. Брал неберущиеся шайбы после бросков Овечкина в большинстве и не только в большинстве. Другому бы вратарю Овечкин в основное время пару забил.
05:40
van der sar
Десятый гол Овечкина в этом сезоне. Забил, как это часто случается, в большинстве кистевым броском. Но играл он в целом неважно и маловыразительно, да ещё и первый гол "Детройта", забитый им в меньшинстве, целиком на совести Александра.
05:31
Sправедливый
Блин, ну как так то?! Вместо победы получили обидное поражение... Ларкин, конечно, подвёл капитально. Жаль. "Столичных" и их болельщиков с победой.
05:30
HarryAngel
Овечкин создан для спецбригад в овертайме. Поэтому у него такая ужасающая статистика голов в овере. Как буднично он положил шайбу мразеку! Хотя в целом игра Вашингтона - гавно. и тренер тоже
05:30