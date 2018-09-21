Гол Ковальчука не помог "Лос-Анджелесу" избежать поражения в матче с "Вегасом"

"Лос-Анджелес" в предсезонном матче уступил "Вегасу" (2:7). Один из голов в составе "Кингз" в активе Ильи Ковальчука.

Параллельно "Лос-Анджелес" другим составом играл против "Ванкувера" и уступил по буллитам "Ванкуверу" Николая Голдобина (3:4 Б), в активе которого решающий буллит.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Ванкувер Кэнакс" - "Лос-Анджелес Кингз" - 4:3 Б (1:0, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хорват - 1 (бол., Берчи, Петтерссон), 19:45 - 1:0. Кемпе - 1 (Бродзински, Иафалло), 22:36 - 1:1. Пирсон - 1 (Тоффоли, Клейг), 28:31 - 1:2. Итем - 1 (Мартинес, Клейг), 38:06 - 1:3. Хорват - 2 (Мотт, Гудбрэнсон), 44:19 - 2:3. Берчи - 2 (бол., Хорват, Петтерссон), 55:47 - 3:3.

Победный буллит: Голдобин.

Вратари: Маркстрем - Кэмпбелл (Будай, 40:00).

Броски: 32 (11+12+7+2) - 32 (7+14+7+4).

Наши: Голдобин - -.

21 сентября. Ванкувер. Rogers Arena.

"Лос-Анджелес Кингз" - "Вегас Голден Найтс" - 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)

Голы: Карлссон - 2 (бол., Маршессо, Смит), 5:16 - 0:1. Карр - 1 (Колесар, Белльмар), 5:30 - 0:2. Смит - 1 (Маршессо, Карлссон), 15:38 - 0:3. Маршессо - 3 (Смит, Карлссон), 23:51 - 0:4. Картер - 3 (Андерсон-Долан, Брикли), 25:10 - 1:4. Маршессо - 4 (Смит, Хэйг), 26:32 - 1:5. Хэйг - 2 (Пирри), 34:40 - 1:6. Ковальчук - 1 (Копитар, Фанеф), 44:36 - 2:6. Колесар - 1 (Линдберг, Матто), 59:02 - 2:7.

Вратари: Куик (Петерсен, 40:00) - Данск.

Броски: 19 (3+3+13) - 29 (12+11+6).

Наши: Ковальчук - -.

21 сентября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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