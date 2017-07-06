Генменеджер "Монреаля": "Надеемся, что Гальченюк сделал шаг назад, чтобы потом дважды шагнуть вперед"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен подчеркнул, что клуб продолжает верить в нападающего Алекса Гальченюка. Ранее форвард подписал новое трехлетнее соглашение с "Канадиенс", зарплата хоккеиста составит около 4,9 миллиона долларов за сезон.

– Мы надеемся, что Гальченюк в минувшем сезоне сделал шаг назад, чтобы в следующем дважды шагнуть вперед, – приводит Sportsnet слова Бержевена. – Он знает, что ему нужно улучшить для игры на позиции центрального нападающего. Сейчас же он будет играть на фланге.

Напомним, что Гальченюк выступает в составе "Монреаля" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 67 матчей и набрал 47 (17+30) очков.

Гальченюк подписал новый трехлетний контракт с "Монреалем"