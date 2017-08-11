Габриэль Ландескуг: "Последнее слово по поводу Олимпиады еще не сказано"

Нападающий "Колорадо" и сборной Швеции Габриэль Ландескуг надеется, что игроки НХЛ смогут поехать на Олимпиаду. По его словам, профсоюз игроков еще не вынес своего решения. Напомним, что НХЛ ранее приняла решение не приостанавливать чемпионат и не отпускать игроков на Игры в Пхенчхане.

– Жаль, что все так выходит. Однако последнее слово еще не сказано, – цитирует Ландескуга Aftonbladet. – Еще профсоюз игроков должен принять решение. Ясно, что все хотят поехать. Кубок Стэнли – это одно. Однако Олимпиада останется в памяти на много лет после окончания карьеры. Для меня Игры очень важны. Мы участвовали в Олимпиадах с 1998 года. Не понимаю, зачем сейчас прекращать это.