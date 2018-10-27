"Филадельфия" уступила "Айлендерс"

"Филадельфия" проиграла "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:6). Дублем в составе гостей отметился форвард Брок Нельсон.

"Айлендерс" с 9 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, "Филадельфия" с 8 баллами располагается на 13-й строчке.

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"Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) - "Нью-Йорк Айлендерс" (Нью-Йорк) - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Голы: Комаров - 2 (Пелеч, Бойчак), 11:38 - 0:1. Бовилье - 1 (Эберле, Барзал), 13:20 - 0:2. Нельсон - 4 (Бэйли, Ли), 24:58 - 0:3. Лехтеря - 1, 26:28 - 1:3. Пелеч - 1 (Ли), 48:17 - 1:4. Нельсон - 5 (Ли), 48:58 - 1:5. Ли - 3 (бол., Бэйли, Барзал), 51:09 - 1:6.

Вратари: Нойвирт - Ленер.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 23 (8+7+8) - 22 (7+9+6).

Наши: Воробьев (8.01/1/0), Проворов (23.10/0/-2) - -.

27 октября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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