"Филадельфия" разгромила "Вашингтон", у Овечкина и Кузнецова - по "-4"

"Филадельфия" разгромила "Вашингтон" со счетом 8:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Уэйн Симмондс и Валттери Филппула, три дубля сделали – Шон Кутюрье (3+1), Клод Жиру (2+2) и Скотт Лотон.

Защитник "Летчиков" Иван Проворов провел на льду 21 минуту, нанес четыре броска и сделал одну голевую передачу.

В составе "Вашингтона" по шайбе забросили Якуб Врана и Никлас Бэкстрем. Одной передачей отметился Евгений Кузнецов, заработавший показатель полезности "-4". Александр Овечкин нанес 6 бросков по воротам соперников за 14 минут и завершил встречу с аналогичным показателем. На счету защитника Дмитрия Орлова 4 броска и "-3" за 23 минуты на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Вашингтон" – 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)