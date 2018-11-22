"Филадельфия" Проворова потерпела четвертое поражение подряд

"Баффало" переиграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. "Сэйбрз" выиграл седьмую встречу кряду, а "Флайерз" потерпел четвертое подряд поражение.
Российский защитник гостей Иван Проворов очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Филадельфия" - 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)
Голы: Скиннер - 15 (Поминвилль), 3:38 - 1:0. Томпсон - 2 (Соботка, Окпосо), 5:20 - 2:0. Родригес - 1 (бол., Райнхарт, Далин), 8:55 - 3:0. Ларссон - 1 (Родригес, Ристолайнен), 19:52 - 4:0. Жиру - 8 (Кутюрье, Конекны), 25:26 - 4:1. Симмондс - 9 (Уил, Санхейм), 33:51 - 4:2. Райнхарт - 3 (п.в., Айкел), 58:22 - 5:2.
Вратари: Хаттон - Лион (Пикар, 20:00, 57:44 - 58:22).
Штраф: 7 - 11.
Броски: 21 (12+5+4) - 25 (7+9+9).
Наши: - - Проворов (23.20/0/+1).
22 ноября. Баффало. KeyBank Center.