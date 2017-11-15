"Филадельфия" проиграла "Миннесоте", Проворов заработал "-2"

"Миннесота" обыграла "Филадельфию" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Уайлд" продлили победную серию до трех игр кряду. "Флайерз" не могут победить второй матч подряд.

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 23 минуты, за которые нанес два броска, заблокировал один бросок соперника и заработал показатель полезности "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Филадельфия" – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Нидеррайтер – 3 (Стаал), 0:12 – 1:0. Стаал – 6 (п.в., Гранлунд, Бродин), 58:51 – 2:0. Зукер – 10 (п.в., Дубник), 59:23 – 3:0.

Вратари: Дубник – Эллиотт (58:28 – 58:51, 59:15 – 59:23).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 20 (7+7+6) – 30 (6+17+7).

Наши: – – Проворов (23:57/2/-2).

15 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.