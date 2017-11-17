Евгений Малкин: "Ни я, ни Овечкин не являемся правой рукой Путина"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что присоединился к Putin Team для того, чтобы поддержать Россию и российских спортсменов. Ранее о создании движения объявил форвард "Вашингтона" Александр Овечкин.

- Сейчас непростая ситуация складывается вокруг Олимпиады. Я говорю о допинге, - приводит слова Малкина журналист Post-Gazette Джейсон Маккей. - Я просто хочу поддержать нашего президента, свою страну и всех российских спортсменов. Ни я, ни Овечкин не являемся правой рукой Путина. Мы просто пытаемся поддержать его, потому что в 2018 году в России пройдет чемпионат мира по футболу, будут выборы. Это будет непростой год, мы все хотим быть вместе и оказать ему поддержку.

Мне доводилось играть с Путиным в хоккей, он часто выходит на лед, наверное, каждую неделю. Я не знаю, как к нему относятся американцы. Я не пытаюсь прочесть все газеты, ознакомиться со всеми сайтами. Я просто хочу его поддержать.