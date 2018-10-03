Евгений Малкин: "Нам нужно отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что его команда настроена вернуть себе Кубок Стэнли. Он подчеркнул, что его команда обладает достаточно сильным составом для этого.

– Знаете, мы с Сидни Кросби поняли, что все еще молоды и имеем шанс на победу, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Малкина. – Мы подольше отдохнули, нам нужен Кубок обратно. Конечно, мы понимаем, что каждый год выигрывать не удастся. Что в лиге очень много хороших команд. Психологический аспект тоже, конечно, присутствует. Когда выигрываешь два раза подряд, тяжело показывать максимум в каждом матче. Нам нужно, как говорится, отступить на шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. В прошлом году мы сделали шаг назад, теперь надо двигаться вперед.

Я еще не старый. Я понимаю, что мы уже выиграли три раза, но из команды, выигравшей в 2009 году, остались только я, Сид и Летанг. Приходят молодые, голодные до побед ребята. Я стал больше с ними разговаривать, у нас один из лучших клубов в лиге. Так что почему бы не продолжить выигрывать?