Евгений Малкин: "Мы заслужили визит в Белый дом. Почему мы должны от него отказываться?"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что команда заслужила визит к президенту США Дональду Трампу в Белый дом, так как выиграла Кубок Стэнли два года подряд. Он также добавил, что "Пингвинз" будут соблюдать традиции.

Ранее, напомним, Трамп отменил встречу с чемпионом НБА "Голден Стэйт", игроки которого критически высказывались в отношении него и сомневались, стоит ли им встречаться с президентом.

– В последние недели НБА и НФЛ ополчились на президента США Дональда Трампа, а вот НХЛ не "воюет" с ним, и "Питтсбург" через несколько дней отправится в Белый дом. Чувствуете на себе давление прессы и болельщиков?

– Что бы мы ни сделали, все равно найдутся желающие как нас поддержать, так и оскорбить, – сказал Малкин. – Пойдем мы в Белый дом или нет – все равно кто-то будет нас критиковать.

Визит к президенту США – это традиция. Мы хотим получить удовольствие, и мы его заслужили, ведь выиграли Кубок Стэнли два раза подряд. Почему мы должны отказываться от похода в Белый дом? "Питтсбург" старается не лезть близко в политику, держаться нейтрально. Мы хотим, чтобы это был праздник для нашей команды, для ребят и их семей. Если в НБА или НФЛ не хотят идти к президенту или предпочитают садиться на колено во время гимна, это их решение – его надо уважать. Но и нам не нужны косые взгляды из-за наших действий. Это традиционное мероприятие, которое продлится буквально полчаса. (Виктория БУЛАХОВА)

Полностью интервью Евгения Малкина