Евгений Малкин: "Драки на льду - не более чем выплеск эмоций. Мы все потом расходимся мирно"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью RT отметил, что драки на площадке в матчах НХЛ возникают из-за того, что спортсмены переполнены эмоциями. В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли россиянин схлестнулся с форвардом "Нэшвилла" Романом Йоси.

— Второй раз в финале вы вступили в рукопашную. Некоторые американские эксперты говорят, что это один из способов выплеснуть колоссальное напряжение и эмоции, которые копятся внутри. Так ли это?

– Разумеется. Вы не представляете, как бурлит кровь у спортсмена, дошедшего до финальной серии. Каждый из нас преодолел массу игр и проблем по ходу сезона, и осталось сделать последний шаг. Разумеется, в такой ситуации адреналин зашкаливает – и из самой маленькой искры разгорается пламя.

– Почему вы не боксировали в обоих случаях, а предпочитали клинчевать и переводить схватку в партер?

– Что касается тактики ведения боя, то каждый выбирает то, что для него удобнее. Необходимо всегда помнить, что наша первоочередная задача показывать красивый хоккей, а драки, как я уже и говорил, не более чем выплеск эмоций. Мы все потом расходимся мирно, по крайней мере, я так пытаюсь поступать. К тому же не хочется подводить команду лишними штрафными минутами. Любая ошибка, любое удаление могут стать решающими в борьбе за трофей…