Евгений Кузнецов: "В детстве для себя решил - никогда никому не отказываю"

Российской форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признался, что старается не отказывать журналистам в интервью, а болельщикам в автографах. Решение не отказывать он принял в детстве.

- Я помню, как в детстве просил автографы у взрослых, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова. - От кого-то даже хотелось получить клюшку. И было очень неприятно, когда мне отказывали. Это так засело в голове, что я для себя решил - никогда никому не отказываю. Даже вам сейчас, журналистам. Смотрите сами, многие хоккеисты мимо проходят, а я к вам вышел в микст-зону