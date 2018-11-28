Евгений Кузнецов приступил к тренировкам в бесконтактном свитере

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов возобновил тренировки. Сейчас форвард занимается в специальном бесконтактном джерси, сообщает в своем твиттере журналист Изабель Хуршудян.

Российский форвард получил травму верхней части тела в выездном матче с "Виннипегом", который прошел в середине ноября. "Столичные" уступили в той встрече со счетом 1:3, а сам Кузнецов вынужден был закончить игру еще в первом периоде, после того как его ударил в голову форвард "летчиков" Брэндон Танев.

В текущем сезоне Кузнецов отыграл 18 матчей в составе "Вашингтона", в которых забросил 6 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности "-3" и 22 минутах штрафного времени.