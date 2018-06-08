Евгений Кузнецов: "Победа в Кубке Стэнли - особый момент для Овечкина"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы над "Вегасом" (4:3, 4-1 в серии) в финале Кубка Стэнли отметил, что почувствовал опустошение. По словам россиянина, ему было не трудно показывать хорошую игру в плей-офф.

– После сирены я ожидал каких-то невероятных эмоций, но почувствовал опустошение, – цитирует Кукзнецова Washington Post. - Я мечтал о Кубке Стэнли. Хотел показать трофей друзьям и семье.

Это невероятно, но в первые минуты после победы просто не мог ничего говорить. Моя хорошая игра в плей-офф? Не так трудно хорошо действовать, если вся пятерка играет в хоккей. Когда все пасуют и играют друг на друга, не поступают эгоистично, то совсем не трудно создавать хорошие моменты. Что касается Овечкина, то для него эта победа – особенный момент, очень эмоциональный.