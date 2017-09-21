Евгений Кузнецов: "Нужно еще несколько матчей, чтобы понять, как обманывать судей на вбрасываниях"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы над "Монреалем" (4:2) в предсезонном матче отметил, что сейчас главная задача команды – вернуться после сложного лета. Он также добавил, что ему понадобится несколько игр, чтобы понять, как можно обманывать судей на вбрасываниях.

Отметим, что Кузнецов в матче забросил шайбу, а также отдал две результативные передачи.

– Первый матч, конечно, важен, но пока главная задача – вернуться после сложного лета, – приводит пресс-служба "Вашингтона" слова Кузнецова. – На вбрасываниях теперь действуют более строгие правила. Поэтому нам нужно провести еще несколько матчей, чтобы понять, как можно обманывать судей. Нужно больше практиковаться, все находятся в одинаковых условиях, но пока это довольно сложно.

Кузнецов зажигает, Овечкин удаляется. Первый матч российских звезд "Вашингтона"