Евгений Кузнецов: "Никто не думал, что "Вашингтону" будет легко в серии с "Торонто"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы своей команды в первом раунде Кубка Стэнли над "Торонто" (4-2) отметил, что все игроки были готовы к тяжелой серии. 24-летний форвард также подчеркнул, что в плей-офф личная статистика уходит на второй план, поэтому он не может оценить свою игру в матчах.

– Мы прекрасно знали, что это будет тяжелая серия, – цитирует официальный сайт НХЛ Кузнецова. – Все в команде ожидали примерно такого развития событий, никто не думал, что "Вашингтону" будет легко. Все команды, которые попадают в плей-офф, изначально являются сильными соперниками. А в матчах на выбывание идет настоящая битва, не имеет значения, на каком месте закончили клубы регулярный чемпионат.

Даже не знаю, в каком из матчей серии мы выглядели наиболее сбалансированно. В каждой встрече с "Торонто" можно выделить как хорошие, так и плохие моменты. Личная статистика в плей-офф отходит на второй план, тут важен результат команды, поэтому о своей игре ничего особенно не могу сказать.

Напомним, во втором раунде соперником "Вашингтона" будет "Питтсбург".