Евгений Кузнецов: "Напряжение от финала Кубка Стэнли? Я, наверное, все нервы в детстве еще потерял"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов считает, что его команда неудачно начала первый матч финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (4:6). Российский форвард "Кэпиталз" полагает, что вторая игра серии до четырех побед будет менее результативной.

– Вчера мы показали не свой хоккей, хотя в целом эмоции от игры остались положительные, – цитирует Кузнецова русскоязычная версия сайта НХЛ. – Мы неплохо действовали в первом и втором периодах, и хорошо начали третий, забив первыми. Я вообще надеялся, что тот, кто забьет первым в третьем периоде, и победит. Но вышло так, что затем мы пропустили два гола подряд.

Да и их гол в большинстве в первом периоде был ненужным. Они стали увереннее в себе, болельщики погнали их вперед. Потом мы вернулись в игру, однако в первых двух периодах не у всех четырех звеньев получалась игра. А вот в третьем периоде уже было видно, что и первое звено стало создавать моменты, и Бэки (Никлас Бэкстрем) во втором звене стал играть хорошо, и Ларс (Эллер) с Бигсом (Джей Бигл)... Вообще, игра прошла в рваном темпе. Мы сначала выпадали, потом добавили, но для победы этого не хватило.

Вчера мы плохо начали, но потом наладили игру в своей зоне и стали четче контролировать шайбу. Как следствие, соперник тоже стал действовать по-другому, а у нас появились свободные зоны, стали проходить передачи вразрез, выходы на ворота с преимуществом. Да и в чужой зоне ближе к концу игры мы стали задерживаться. Судьи давали играть. Они не искали удалений, понимая свою ответственность. Большинство на таком уровне значит очень многое. Даже если оно не реализуется, то может повлиять на ход матча.

Надо играть немного острее. Да, их защитники хорошо катаются, но мы способны их продавливать. Если это не получается, всегда можно сделать "улитку", чтобы оставить шайбу в зоне или заставить их кататься за нами. Чтобы лучше начать, мы должны больше владеть шайбой, заставлять их дергаться на нас. Надо заставить соперника разворачиваться, тогда им будет тяжело.

Напряжение? Слава богу, с нервами у меня пока все нормально. Я, наверное, все нервы в детстве еще потерял. Эмоции от атмосферы были только положительные.

Вчера была очень агрессивная игра, но я не думаю, что так будет продолжаться и дальше. Да, было много голов. Но все совершали много необязательных ошибок. Думаю, что не стоит ждать такой же результативности во втором матче.

Второй матч серии между "Вегасом" и "Вашингтоном" состоится в ночь на 31 мая. Начало игры – 3.00 по московскому времени.

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